Napoli: la banda del buco colpisce ancora una volta I banditi si sono introdotti dal sottosuolo in un’agenzia della Crédit Agricole

Un altro colpo che segue la dinamica che ormai da decenni viene fatta risalire alla fatidica “banda del buco”. Poco prima delle 16 di oggi in un’agenzia della banca Crédit Agricole in via Chioccarelli, una traversa del centrale Corso Umberto I, a Napoli, alcuni banditi si sono introdotti dal sottosuolo.

I rapinatori hanno fatto irruzione nella banca sfruttando un tunnel da loro scavato che gli ha permesso di produrre un buco all’interno dell’agenzia. I malviventi, preso il bottino che è ancora tutto da quantificare, hanno utilizzato a ritroso, per la fuga, lo stesso percorso.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia e i Carabinieri.