Controlli nei Quartieri Spagnoli, sequestrate 2 pistole Più di 100 persone fermate e decine di perquisizioni eseguite

Più di 100 persone controllare e decine di perquisizioni eseguite nei confronti di pregiudicati. È questo il bilancio dei controlli fatti che questa mattina carabinieri del Comando Provinciale con l'ausilio di un elicottero e del Nucleo Cinofili nei Quartieri Spagnoli. Due le pistole trovare e sequestrate dai militari.

La prima arma, una Vzor cal. 7.65 di origine ceca, era nascosta nel copriruota di un'auto parcheggiata in vico Caricatoio ed aveva 7 colpi nel caricatore. La seconda pistola, una semiautomatica calibro 6x35, era nascosta in un'edicola votiva del Palazzo dei veterani; accanto alla pistola c'era anche una busta di plastica con 6 colpi per quell'arma e 8 cartucce calibro 12 per fucile.