Indagine internazionale per truffe biglietti aerei 79 arresti. C’è anche Napoli tra gli aeroporti controllati

79 arresti in tutto il mondo, un sistema ramificato e globale per mettere in atto una frode sui biglietti aerei attraverso l'indebito utilizzo di carte elettroniche di pagamento. Sono circa 165 le operazioni individuate e segnalate dalle forze dell’ordine.

L'operazione di polizia, a cui hanno partecipato anche gli agenti della Postale italiana, ha visto il supporto di Interpol, Europol, Ameripol, Frontex, Eurojust, Iata. L'attività investigativa ha interessato 200 aerostazioni in 60 Stati dei cinque continenti. In particolare, il Servizio Polizia Postale ha allestito una Sala Operativa nazionale, con compiti di coordinamento del personale sul territorio italiano, che ha operato negli aeroporti di Milano, Roma, Napoli, Venezia, Catania, Bergamo e Firenze.