Video hot di una ragazzina di 12 anni: in tre sotto inchiesta Filmata col fidanzatino e il video poi diffuso sui social, con conseguente gogna mediatica

Un nuovo caso, grave, di bullismo social. Coinvolti alcuni minorenni: una ragazzina di 12 anni, filmata a sua insaputa mentre era in intimità con il fidanzatino. Quel video hot è stato poi diffuso tramite social e app come Whatsapp, provocandole insulti, sfottò, la gogna crudele risultata fatale in casi come quello di Tiziana Cantone, sicuramente devastante per una ragazzina di 12 anni.

Sono indagati altri minorenni: il fidanzato, non ancora 16enne accusato di abusi sessuali e altri due minorenni accusati di diffusione di materiale pornografico.

La Procura dei minori di Napoli ha interrogato i ragazzini, gli ha sequestrato i cellulari ed ha ascoltato la vittima assieme ai suoi genitori, come raccontato anche dal Mattino, con gli inquirenti che hanno usato tutte le cautele per impedire che si potessero fornire elementi tali da arrivare a identificare la vittima e i protagonisti della vicenda.

La vicenda è partita da un'insegnante che si è accolto che qualcosa non andava in quella sua alunna delle scuole medie: triste, sguardo basso. Per questo sono stati convocati i genitori e la ragazzina ha raccontato tutto.