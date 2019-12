Cammina con un bambino nel cofano dell'auto Incredibile a Napoli: un auto viaggia col cofano aperto e un bambino dentro

Incredibile segnalazione a Napoli: un'auto che viaggia col cofano aperto e un bambino dentro. A darne notizia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e da un altro attivista dei verdi, Gennaro Cardone: “La segnalazione che ci arriva da piazza Francesco Muzii (piazza Arenella) è inquietante. Un’automobile in marcia con il cofano aperto e, all’interno del bagagliaio, un bambino. Incredibile. Una cosa che non ha alcun senso logico che ci ha lasciati davvero senza parole. Come si può pensare di fare anche solo pochi metri con un bambino nel cofano? Un rischio incredibile per la sua incolumità, una situazione pericolosissima che poteva finire in tragedia. Ci auguriamo vivamente che quelli alla guida dell’auto non siano i genitori, altrimenti ci sarebbe da revocare la potestà genitoriale. Vogliamo vederci chiaro in questa storia. Abbiamo deciso – hanno aggiunto Borrelli e Cardone – di inviare tutto il materiale alle autorità affinché indaghino su questo assurdo episodio. La goliardia, la follia, non possono mettere a repentaglio la vita di un bambino. Chi ha sbagliato dovrà essere punito a dovere. Siamo un paese civile, questi comportamenti devono essere banditi al più presto”.”.