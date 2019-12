In carcere il papà della bambina uccisa dalla camorra nel 2000 C’è anche il padre di Valentina Terracciano tra gli affiliati del clan De Gaudio finiti in carcere oggi

Valentina Terracciano era una bambina di appena due che fu uccisa in un agguato camorristico nel 2000 a Pollena Trocchia.

Oggi tra i destinatari delle misure cautelari emesse dal Gip di Napoli a carico dell'associazione dedita allo spaccio di droga, attiva a Santa Maria Capua Vetere e gestita dalla famiglia criminale dei Del Gaudio, compare anche Raffaele Terracciano, il papà di Valentina.

L’uomo è finito in carcere perché ritenuto dagli inquirenti della Dda di Napoli uno dei fornitori dei fratelli Del Gaudio, Sonia e Ferdinando, entrambi arrestati dai carabinieri. Terracciano, attivo nella zona vesuviana, avrebbe rappresentato un punto di riferimento costante per l'approvvigionamento di grandi quantità di coca e hashish da parte dei fratelli Del Gaudio. La piccola Valentina rimase uccisa per errore mentre era nel negozio dello zio, vero bersaglio dei killer.