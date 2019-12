Arrestato pusher alle Case Occupate a Secondigliano Un 29enne ha lanciato dal balcone 240 grammi di marijuana prima che arrivassero i poliziotti

Un 29enne è stato arrestato nella zona delle zona delle "Case Occupate"a Secondigliano dagli agenti del Commissariato Secondigliano che stavano svolgendo un servizio antidroga.

I poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via dello Scirocco abitato da un uomo, noto alle forze dell'ordine, per verificare la presenza di armi o droga. Nel corso dell'attività i poliziotti hanno recuperato un sacchetto, che l'uomo aveva gettato dal balcone, contenente circa 240 grammi di marijuana suddivisa in 92 bustine, un bilancino e le bustine per il confezionamento della droga.

Inoltre nell'abitazione, è stato scoperto un impianto di videosorveglianza, con telecamere puntate sulla strada. Sequestrata anche la somma di 345 euro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio