Nola: scoperto un mercato del falso, 3.765 pezzi sequestrati Da Barletta arrivavano all’hinterland napoletano capi d’abbigliamento contraffatti

Un vero e proprio mercato del falso che collega l’hinterland napoletano alla Puglia, è stato portato alla luce e smantellato dalla Guardia di Finanza.

In un controllo in un negozio di Nola le Fiamme Gialle avevano individuato oltre 600 capi d’abbigliamento firmati con i loghi delle principali maison di moda nazionali ed internazionali, esposti come originali ma in realtà erano dei falsi, delle contraffazioni.

Da questo sequestro è iniziata un’attività investigativa condotta dagli specialisti del Gruppo Tutela mercato beni e servizi che hanno tracciato la merce ed individuato il fornitore, una ditta individuale con sede a Barletta in Puglia operante nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori.

Individuata la ditta l’autorità giudiziaria ha disposto le perquisizioni dei locali dell’azienda pugliese e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno scoperto, stoccati in un locale adibito a deposito a Barletta, 3.765 pezzi contraffatti, fra capi di abbigliamento e articoli per l'etichettatura e il confezionamento di abbigliamento. Il titolare del negozio di Nola e il fornitore, un 42enne pugliese, sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione e frode in commercio.