Napoli: controlli a tappeto dei carabinieri 182 persone identificate, 63 sono i veicoli controllati e 51 le contravvenzioni

I Carabinieri della Compagnia Stella e della Compagnia Centro insieme a quelli del Reggimento Campania, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, i NAS e il Gruppo Tutela Lavoro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio .

I militari hanno messo a setaccio le aree mercatali dei quartieri Montesanto, Pendino e Mercato.

182 persone sono state identificate, ben 65 aveva precedenti di polizia.

63 sono i veicoli controllati e 51 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 7 per guida senza assicurazione e 5 per mancanza di casco.

Nel mercato di Porta Nolana i carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno denunciato un 36enne che vendeva cd e dvd contraffatti. I cd erano esposti su una bancarella alimentata da corrente elettrica prelevata abusivamente dalla rete, i dischi sono stati tutti sequestrati. Nello stesso luogo controllato è stato trovato un 25enne sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Cercola, il giovane è stato denunciato per la violazione alla misura imposta.

Un 72enne del del quartiere San Lorenzo e un 51enne siciliano sono stati denunciati perché trovati in possesso di un vaglia postale clonato del valore di 4500 euro e di un assegno contraffatto di 500 euro. Durante il servizio, sequestrati circa 800 articoli contraffatti, abbandonati in strada dai venditori ambulanti fuggiti alla vista dei carabinieri. tute da ginnastica, giubbini, scarpe, pantaloni e borse di marche varie.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno denunciato per contrabbando di sigarette un 47enne del quartiere San Ferdinando. L'uomo percorreva via Marina a bordo di un'autovettura. Nel cofano nascondeva 150 stecche di sigarette per un peso complessivo di 30 Kg circa. Altri 90 chili di "bionde", suddivise in 450 stecche, sono stati rinvenuti e sequestrati in un box che il 47enne utilizzava nel quartiere Pianura.

5 i parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieri della Compagnia Centro, tutti "lavoravano" tra le strade che circondano le centralissime Piazza Matteotti, Via Diaz e Via De Pretis.

Sono stati controllati due esercizi commerciali nell'area mercatale della "Pignasecca". Salate le sanzioni applicate per carenze igienico-sanitarie e per lavoro in "nero". 3 le persone denunciate per aver manomesso i contatori delle loro abitazioni e limitato la rilevazione dei consumi energetici. 8, infine, gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.