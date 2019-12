Stazione Napoli: sorpresi con bagagli pieni di vestiti falsi Due uomini sono stati fermati dalla Polfer e hanno tentato la fuga

Due uomini, di 41 e 32 anni, cittadini del Senegal, erano all’interno della Stazione Centrale di Napoli e accortisi che gli agenti della Polfer li stavano per fermare per un controllo hanno velocemente abbandonato i borsoni che avevano in spalla e tentato di fuggire. I poliziotti però sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli immediatamente.

Dall’ispezione effettuata sui bagagli è emerso che all’interno vi erano capi di abbigliamento con marchi griffati palesemente contraffatti. Pertanto gli indumenti sono stati sottoposti a sequestro mentre i due senegalesi sono stati denunciati per l’introduzione ai fini della vendita sul territorio italiano di merce con marchio contraffatto.

Dagli ulteriori accertamenti effettuati a carico dei due cittadini stranieri è emerso che il quarantunenne era destinatario anche di un’espulsione dal territorio nazionale e, pertanto, è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli: a suo carico è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio italiano.