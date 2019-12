Fermato in stazione con 60mila euro nello zaino Il cittadino cinese non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro

È stato fermato dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania ai varchi dei nuovi dispositivi di sicurezza: aveva nel suo zaino 60mila euro in contanti, .un 53enne della Repubblica Popolare Cinese, residente in provincia di Napoli, che stava partendo per Roma.

Il denaro era suddivisa in mazzette di banconote di piccolo taglio.

Il 53enne, condotto negli Uffici della Polizia Ferroviaria per accertamenti, non ha fornito alcuna giustificazione sul posesso della somma, ha affermato di non svolgere attività regolarmente retribuite ma di occuparsi di lavorazione di prodotti agricoli in maniera saltuaria. Pertanto, data la dubbia provenienza, il danaro è stato sequestrato.

A carico dell'uomo sono emersi diversi precedenti penali e di Polizia tra cui anche l’esercizio del gioco d’azzardo.