Market vendeva cibi scaduti e pieni di parassiti La scoperta in un supermercato: alimenti conservati malissimo e contaminati da parassiti

Ancora controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli nel Rione Sanità e nei quartieri Mercato, Vasto e Scampia.

I militari della Compagnia Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno identificato complessivamente 148 persone e 87 veicoli. Pari a 67mila euro circa le sanzioni comminate per violazioni al cds: decine le contravvenzioni per guida senza casco, mancata copertura assicurativa e circolazione senza la prescritta revisione.

Continua anche il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti. In un appartamento di Via Sebeto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 502 borselli di varie griffe, 47 portafogli, 392 cinture e svariati capi d’abbigliamento. Tutti riportavano marchi contraffatti di aziende d’alta moda.

Sempre in Via Sebeto sanzionato un 38enne di origini pakistane, titolare di un minimarket all’interno del quale i carabinieri hanno scoperto 300 chili circa di alimenti in cattivo stato di conservazione: alcuni erano contaminati da parassiti e scaduti da mesi.