Tragico schianto: muoiono due sorelle di 20 e 15 anni L'auto su cui viaggiavano si è schiantata prima contro un albero e poi contro un muro

Tragedia immane per una famiglia napoletana. Nella bassa veronese, a Bonavicina, un'auto su cui viaggiavano tre giovanissimi si è schiantata contro un albero, terminando la sua corsa contro un muro. Sull'auto viaggiavano due sorelle napoletane, Francesca e Chiara Mercurio, di 20 e 15 anni, assieme a Luca Verdolin, 23enne, fidanzato della più grande. L'impatto è stato talmente violento da non risparmiare nessuno dei tre occupanti dell'auto. Non si sa perché l'auto abbia perso il controllo e sono in corso le indagini per rivelarlo, pare che sia uscita di strada in prossimità di una curva colpendo un albero e poi finendo contro un muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnago ed i vigili del fuoco, che non hanno potuto far altro che estrarre dalla carcassa dell'auto i corpi dei tre ragazzi, ormai senza vita. Le ragazze erano originarie di Napoli, ma da tempo vivevano nel Veronese, a Ronco d'Adige,