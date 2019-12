Napoli: agguato al Vasto, gambizzato un uomo Un blitz che ha tutta le caratteristiche dell’azione camorristica, l’ennesimo in pieno giorno

Un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe, in pieno giorno nel quartiere Vasto, vicino alla stazione centrale di Napoli.

Due persone in sella ad uno scooter hanno esploso svariati colpi di pistola verso la vittima della quale per ora non si conoscono ancora le condizioni: sarebbe, da quanto si è appreso, un extracomunitario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Quello di oggi è l’ennesimo atto di violenza in pieno giorno a Napoli e l’ennesimo campanello d’allarme per un quartiere come il Vasto che da anni sta vivendo una crisi sociale, economica e culturale che sembra aggravarsi ogni giorno

Il ferito non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita l’uomo ferito con colpi da arma da fuoco. La vittima è stata raggiunta ad entrambe le gambe dai proiettili mentre era in via Venezia nel quartiere Vasto.

L’uomo, trasportato all’ospedale Loreto Mare, non è ancora stato identificato.

L'agguato è avvenuto in strada, all'altezza del civico 78: mentre si svolgevano le operazioni di soccorso, si è creato un capannello di persone, probabilmente connazionali dell'uomo ferito, ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.