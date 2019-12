Pompei: bombe artigianali e droga nascoste in garage I carabinieri hanno arrestato un 30enne incensurato del rione Persica

Nel rione Persica di Pompei i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni incensurato per detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione di droga a fini di spaccio.

I militari, perquisendo il garage dell’arrestato, hanno ritrovato 616 ordigni artigianali per un totale di 46 kg di materiale esplodente per la realizzazione di vere e proprie bombe. Su un piano di lavoro in garage c’erano ancora residui di miscela esplosiva.

Nel locale, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche una busta contenente 640 grammi di marijuana. I carabinieri del Reparto artificieri e antisabotaggio hanno messo in sicurezza l'area e certificato la pericolosità del materiale, la cui esplosione avrebbe potuto avere origine anche da un semplice sfregamento o per la forte umidità dell'ambiente. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.