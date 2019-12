Danni e disagi a Napoli per il vento Tragedie sfiorate a Scampia, Posillipo, Vomero e via Foria

A Napoli folate di vento forte stanno creando gravi danni è disagi in varie zone della città. A Scampia la guaina di protezione del tetto di spogliatori dello stadio Landieri è caduta nello spazio antistante l'accesso al campo, spazio, per fortuna, in quel momento deserto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, vigili del fuoco oltre a unità della Polizia locale.

Al Vomero in Via Luca Giordano, una tensostruttura di un esercizio commerciale è stata distrutta dal vento. Un cornicione dell’ospedale Fatebenefratelli è caduto sempre a causa del forte vento.

La Polizia Municipale segnala anche che tre alberi sono stati abbattuti dal vento in Via Manzoni, in Via Santo Strato a Posillipo dove l’arbusto ha danneggiato un'auto in sosta e nella centrale via Foria vicino alla fermata dell'autobus.

Tragedie sfiorate, al momento non ci sarebbero feriti, che dimostrano la fragilità di tutta la città.