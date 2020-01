Soccorrono malato: dai balconi lanciano di tutto su ambulanza Medici intervenuti per soccorrere un paziente gravissimo: dai balconi hanno lanciato di tutto

Ancora violenze su medici e personale sanitario in Campania. E' accaduto ad Afragola questa volta, ed è una vera e propria follia quella che si è scatenata contro il personale dell'ambulanza. I soccorsi erano intervenuti per un uomo in gravi condizioni, ma quando sono arrivati sotto la sua abitazione il mezzo e i medici sono stati bersagliati da un lancio di oggetti di ogni genere, peraltro in maniera totalmente immotivata. A raccontare l'episodio la pagina Facebook “nessuno Tocchi Ippocrate”: 06/01/2020, ore 23.00 La postazione Casoria Saut viene allertata per un codice rosso ad Afragola nonostante il luogo dell’intervento fuori zona l’ambulanza arrivava sul posto in 6 minuti.......... all’arrivo dell’ambulanza la stessa viene colpita da numerosi oggetti gettati dal balcone e ,nonostante le minacce subite nel percorrere le scale dell’abitazione ,l’equipaggio esegue la rianimazione cardio -polmonare al paziente trovato incosciente.