Febbre alta: muore un bimbo di un anno e mezzo Inutili i tentativi dei medici di salvarlo

Enorme tragedia a Portici dove un bimbo di un anno e mezzo è morto, in seguito a un attacco di febbre alta unita a diarrea e vomito. Il bambino era ricoverato al Santobono di Napoli, ma per lui non c'è stato nulla da fare, a nulla sono valsi i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Da chiarire se il bambino soffrisse di qualche patologia pregressa o se le causa della morte siano da ricercare nell'attacco febbrile degli ultimi giorni.

Il bambino era ricoverato da alcuni giorni nel nosocomio napoletano. Sconcerto tra i conoscenti della famiglia e i cittadini di Portici.Tanti i messaggi che stanno dedicando al piccolo, volato via così presto e alla famiglia che deve affrontare un dolore così grande.