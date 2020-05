Estorsioni spacciandosi per affiliati al clan Arrestati due uomini entrambi residenti nella zona delle "case nuove" a Napoli

Si sarebbero spacciati per affiliati del clan locale per imporre ai commercianti di alcuni comuni del vesuviano, in particolare Pollena Trocchia e Volla, l’acquisto di prodotti come i rotoloni di carta e le buste per la spazzatura .

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato due persone con l'accusa di concorso in estorsioni continuate aggravate dal metodo mafioso.

Si tratta di due uomini di 55 anni e di 48 anni, entrambi residenti a Napoli, nella zona delle cosiddette "case nuove", a ridosso della piazza Garibaldi.

I reati accertati, secondo le indagini dei carabinieri, sabbero stati consumati nell'area vesuviana tra novembre 2018 e luglio 2019. Gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Napoli Secondigliano.