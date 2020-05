Oro rosso: scoperto deposito abusivo a Marano di Napoli Controlli della Polfer Campania nei depositi di materiale ferroso

Un’importante operazione di contrasto al fenomeno dei furti di rame è stata messa a segno dalla squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Napoli. Presso un deposito di materiali ferrosi e rottami sono stati rinvenuti diversi quintali di rifiuti ferrosi stoccati senza alcuna autorizzazione e in spregio ai protocolli che ne disciplinano la gestione.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno individuato il deposito abusivo a Marano di Napoli e sottoposto a sequestro i locali e circa 1300 kg di rottami metallici, tra cui 600chili di rame. Il titolare è stato denunciato per ricettazione, sono in corso indagini per tracciare la provenienza del materiale ferroso detenuto illegalmente.