Contrabbandieri percepivano il reddito di cittadinanza A Bacoli la Guardia di Finanza ha sequestrato 7 quintali di sigarette di contrabbando

Sette quintali di sigarette di contrabbando prive del contrassegno di Stato sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in un deposito di Bacoli.

I finanzieri del Gruppo di Nola hanno sorpreso due contrabbandieri mentre scaricavano da un furgone le stecche di sigarette per custodirle in un magazzino nella disponibilità di uno di loro. I militari hanno tratto in arresto i due uomini, un 52enne di Napoli e un 67enne di Bacoli. I due contrabbandieri sono gravati da diversi precedenti e sono risultati percettori del reddito di cittadinanza.

La loro posizione è stata, pertanto, segnalata, oltre che all'Autorità Giudiziaria, anche all'INPS per la sospensione del beneficio illecitamente incassato, in corso di quantificazione.