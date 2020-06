Ischia: blitz antiassenteismo, indagati 32 dipendenti Asl Anche auto di servizio usate per finalità private

La sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura di Napoli e la Guardia di Finanza di Ischia sono riusciti a conteggiare addirittura i minuti di assenza di ciascun indagato: un dipendente dell'Asl Napoli 2 Nord, in servizio con l'incarico di responsabile, per esempio, si sarebbe assentato dal lavoro per 4483 minuti (durante il periodo oggetto di indagine) provocando un danno all'ente pari a 1810 euro.

C'era anche chi, un infermiere, ma non solo, utilizzava l'auto di servizio per finalità private e un responsabile di una unità operativa che timbrava per una dipendente che lasciava il posto di lavoro anzitempo.

Molti degli indagati, tra i quali figurano anche persone piuttosto note a Ischia, timbravano per conto dei colleghi che invece lasciavano anzitempo il posto di lavoro.