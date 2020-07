Piano di Sorrento: presa la truffatrice del "pacco" La donna già nota alle forze dell’ordine è stata identificata con riconoscimento fotografico

Una donna si è spacciata per un corriere che doveva consegnare un pacco ed riuscita a farsi consegnare soldi e gioielli in oro da un’anziana di Piano di Sorrento.

La truffatrice, identificata anche attraverso il riconoscimento fotografico, ha affermato di avere un pacco per il nipote della vittima e ha chiesto in cambio denaro e monili. Ad agire con lei vi era anche un complice ancora non identificato.

La donna era già nota alle forze dell’ordine e già sottoposta ad un altro provvedimento cautelare per analogo reato con l'obbligo di dimora nel comune di Napoli e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il commissariato San Carlo Arena.

A scoprire la truffa sono stati i carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti della donna.