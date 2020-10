Qualiano: scarica rifiuti per strada, denunciato Il 42enne è stato notato da una pattuglia dell’esercito impegnata nell’operazione “Strade Sicure"

I carabinieri di Qualiano hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti un 42enne di Napoli. L’uomo stava scaricando in via Ripuaria dal proprio furgone rifiuti di ogni genere: materiale ferroso, pezzi di legna e plastiche usate, elettrodomestici fuori uso, taniche e bombole.

Il 42enne era stato notato da una pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione "Strade Sicure" che ha segnalato il fatto al 112.

Dopo l'intervento dei carabinieri i rifiuti sono stati conferiti ad una ditta autorizzata mentre il veicolo, anche sprovvisto di assicurazione, è stato sottoposto a sequestro.