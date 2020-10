Convalidato l’arresto per il complice del 17enne ucciso Resta in carcere Ciro De Tommaso, figlio di Genny la carogna

Il Gip di Napoli, Gabriella Bonavolontà, ha convalidato l’arresto per Ciro De Tommaso, il giovane di 18 anni che ha preso parte alla rapina messa a segno la notte di domenica scorsa 4 ottobre a via Duomo nella quale ha perso la vita il suo complice Luigi Caiafa di 17 anni sparato da un poliziotto intervenuto.

Per 18enne, figlio dell’ultrà e collaboratore di giustizia Gennaro De Tommaso, conosciuto come Genny “la carogna”, è stata disposta la detenzione nel carcere napoletano di Poggioreale. Il ragazzo ha ammesso la rapina e la ricostruzione che viene definita “pacifica” dall’autorità giudiziaria sancisce che è stato proprio lui a puntare la pistola, in realtà un’arma detta scenica, una pistola giocattolo senza tappo rosso, contro la polizia.

La Procura ha comunque iscritto, già ieri, nel registro degli indagati anche l’agente della Squadra Mobile che ha sparato, per eccesso colposo di legittima difesa.