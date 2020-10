Boscoreale: a fuoco container occupati, un morto I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato un corpo senza vita

Una tragedia che mette in luce la drammatica condizione di povertà di chi non avendo un tetto lo trova in luoghi abbandonati, insicuri e pericoloso, quella che hanno vissuto nel comune vesuviano di Boscoreale dove sono andati a fuoco alcuni container occupati da persone senza fissa dimora.

I vigili del fuoco, intervenuti stamattina per domare le fiamme, hanno trovato all’interno di uno dei container un copro senza vita. Le squadre di pompieri hanno escluso la presenza di altre persone all’interno dei container andati a fuoco.