Ischia: trovato il corpo del 40enne scomparso ieri Il corpo è stato individuato da un elisoccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino

È stato trovato morto il 40enne di Ischia scomparso ieri mattina.

Il corpo senza vita è stato individuato da un elisoccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico imbarcato a Capri su un velivolo AB 212 della Polizia durante un sorvolo della zona in cui era avvenuta la scomparsa, in località Frassitelli.

Il corpo è stato recuperato dalla base di una parete; il medico legale giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Dopo le disposizioni del magistrato, il corpo è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del fuoco in collaborazione con il Cnsas.