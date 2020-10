Napoli: 17enne in giro di notte con un coltello La polizia lo ha fermato a San Lorenzo, il ragazzo ha inutilmente provato a liberarsi dell’arma

Un ragazzo di appena 17 anni è stato trovato in giro, di notte, con addosso un coltello a serramanico. Il giovane è stato denunciato alla Procura dei Minori di Napoli dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato che lo hanno sottoposto a un controllo poco prima della scorsa mezzanotte.

Il ragazzo era in compagnia di altri due giovani, nel quartiere San Lorenzo della città, quando è stato fermato. Mentre erano in corso gli accertamenti il 17enne ha cercato di liberarsi del coltello facendolo cadere a terra. Il gesto, però, è stato notato dagli agenti: l'arma è stata recuperata e sequestrata e il giovane portato in commissariato dove, dopo la denuncia, e' stato affidato alla madre.