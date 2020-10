Guerriglia Napoli: già condannati due violenti arrestati ieri Entrambi di 32 anni e residenti al Vasto, erano già noti alle forze dell’ordine per reati di droga

I due arrestati la scorsa notte durante la guerriglia della scorsa notte sono stati già condannati.

Sono due 32enni residenti nel quartiere Vasto nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli, già noti alle forze dell'ordine per reati di droga e ritenuti pusher.

I due teppisti sono stati arrestati in flagranza di reato durante gli scontri di ieri notte in via Santa Lucia a Napoli e sono comparsi questa mattina davanti al gip che ha convalidato l'arresto della polizia e poi processati con rito per direttissima per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Uno è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'altro a un anno e 2 mesi, pena sospesa.