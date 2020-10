Hanno violato il coprifuoco: 19 multati. 8 sanzioni per mancato uso della mascherina

Sono 19 le persone multate per violazione del coprifuoco dalle 23 alle 5 dai Carabinieri in provincia di Napoli. Di questi, uno è stato multato nel capoluogo, gli altri 18 in vari comuni della provincia. I militari hanno sanzionato 8 persone nel quartiere Vomero a Napoli per mancato uso della mascherina, altri 4 sono stati multati tra i quartieri Fuorigrotta, Bagnoli e Mergellina. Due parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati perché beneficiari del reddito di cittadinanza, mentre altri 3 percettori indebiti sono stati segnalati all'Inps. E' stata avviata la procedura di recupero per 32mila euro. In vari comuni della provincia sono state multate 8 persone per mancato uso della mascherina e sono stati sanzionati 4 locali perché aperti oltre l'orario consentito.