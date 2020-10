Covid, Di Mauro (Cotugno):"Il nostro ospedale è pieno" Il direttore avverte: necessario lockdown generale, vaccino non sarà ponto prima di maggio

"Dopo mesi non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione. Il lockdown ora è indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilità del virus che abbiamo perso". Queste le parole di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, a Radio Crc. "il Cotugno è già pieno. La nostra Regione ha reagito bene alla prima ondata ma ora il Governo deve prendere restrizioni forti. Non basta chiudere la Campania". "Le precauzioni - continua Di Mauro - sono fondamentali. La mascherina io non l'ho mai tolta. Ma la logica del virus è strana: io sono stato contagiato ma i miei familiari sono negativi". In conclusione ha parlato del vaccino: "E' incerto e la distribuzione non avverrà prima della prossima primavera. Ma bisogna vedere che immunità darà. Vi prego, state attenti".