Napoli: arrestato dopo aver scippato un orologio da 140mila € Lo scippatore era entrato in azione il 4 ottobre ed è stato incastrato dalla videosorveglianza

Lo scorso 4 ottobre un ladro aveva scippato, a Napoli, un orologio del valori di circa 140mila euro ad un turista britannico. Oggi un 29enne napoletano pregiudicato è stato arrestato, incastrato dal sistema di videosorveglianza che ha permesso di ricostruire tutto, anche la targa dello scooter usato per la fuga.

Lo scippo è accaduto nei Quartieri Spagnoli, dove il giovane britannico con residenza in Svizzera stava passeggiando con la fidanzata. Precisamente in via Santa Caterina da Siena, un giovane con berretto e volto scoperto, dopo averlo seguito a piedi, ha spinto il turista e gli ha bloccato il braccio stappandogli l'orologio.

Subito dopo lo scippatore è in sella ad uno scooter guidato da un complice.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro partite a seguito della denuncia della vittima, hanno ricostruito dettagliatamente gli eventi grazie alla minuziosa analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza fino a individuare il motoveicolo utilizzato e ad identificare il presunto rapinatore.