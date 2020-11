Napoli: scoperto con 19 kg di sigarette di contrabbando Arrestato dai poliziotti un contrabbandiere 27enne a Secondigliano

Arrestato un contrabbandiere con 13 stecche di sigarette in un cassetta.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Secondigliano a Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via del Cassano un uomo che stava trasportando una cassetta di legno e che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo, occultate nella cassetta, 13 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato mentre nell'abitazione hanno trovato altre 80 stecche per un peso complessivo di circa 19 kg. L'uomo, un 27enne napoletano, e' stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.