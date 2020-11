Due arresti per droga a Napoli Un gambiano trovato in possesso di 1,5 kg di marijauna e un marocchino di 5 stecche di hashish

Un chilogrammo e mezzo di marijuana già suddiviso in bustine e pronto per lo spaccio è stato sequestrato ad un gambiano di 30 anni arrestato dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato di Napoli.

I poliziotti hanno trovato la droga in una perquisizione che hanno effettuato nell’abitazione del 30enne.

L'uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una carta d'identità del comune di Minturno, in provincia di Latina.

Sempre ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via della Maddalena un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro, alla loro vista si è allontanato velocemente. Gli agenti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 5 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 6 grammi e di 25 euro. Abdelkhalek Belfarsi, marocchino di 54 anni con precedenti di polizia e anch'egli irregolare, spacciava nei pressi di Porta Capuana: è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale.