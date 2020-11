Qualiano: brucia rifiuti provocando una colonna di fumo nero Arrestato un 50enne scoperto a incendiare teloni di guaina in ecopelle

Una colonna di fumo nero visibile dia chilometri è il frutto dell’incendio di teloni e guaina dati alle fiamme da un 50enne incensurato di Qualiano.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, con l'accusa di combustione illecita di rifiuti.

I militari sono stati attirati proprio dalla colonna di fumo nero; hanno raggiunto via Ripuaria e sorpreso il 50enne mentre incendiava due teloni di guaina in ecopelle.

Per terra i carabinieri hanno trovati altri 8 teloni pronti per essere distrutti. Tutto avveniva in un cortile circondato da abitazioni, con fumi maleodoranti e inquinanti. Le fiamme sono state domate dai carabinieri con mezzi di fortuna. L'uomo è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.