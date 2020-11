San Giorgio a Cremano: sparatoria in pieno giorno Un 40enne è stato ferito e ora è in codice rosso all’Ospedale del Mare

Una sparatoria in pieno giorno quella che si è verificata oggi in via Ugo Foscolo a San Giorgio a Cremano.

Un uomo di 40 anni, incensurato, è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre era al volante di una Smart.

Il 40enne sarebbe stato affiancato da una o più persone che hanno aperto il fuoco ferendolo e poi sono scappate facendo perdere le loro tracce.

L’uomo è stato soccorso e portato via da un’ambulanza e ora si trova in codice rosso all’Ospedale del Mare.