Napoli.Rapina pizzeria e fugge ferendo due persone, arrestato Bloccato da un carabiniere libero dal servizio

Rapina una pizzeria e spara per coprirsi la fuga, ferendo due persone, ma viene bloccato da carabiniere libero dal servizio. In manette un 56enne che era entrato in una pizzeria di via Paolo Borsellino a Casandrino, nel Napoletano. Il rapinatore e' fuggito e per coprirsi la ritirata ha esploso altri colpi contro il titolare dell'esercizio commerciale che lo inseguiva. I proiettili hanno danneggiato un'auto in sosta e un contatore del gas di un'abitazione; uno ha anche ferito di striscio un dipendente della pizzeria che si era messo sulle sue tracce. Vincenzo Marrazzo, 56 anni e gia' noto alle forze dell'ordine, ha terminato la sua rfuga quando un carabiniere libero dal servizio, allertando prima il 112, lo ha bloccato. Arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, gli e' statasequestrata la pistola, una semiautomatica calibro 9x21mm con matricola abrasa e 4 colpi ancora nel serbatoio. Recuperata la somma sottratta all'attivita' commerciale, circa 330 euro. Marrazzo dovra' rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio.