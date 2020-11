Napoli: arrestato pusher 36enne, denunciato dalla madre Lo spacciatore aveva minacciato la donna con un cacciavite

Una madre, stremata dalle minacce del figlio ha chiamato il 112 per denunciare l’attività di spaccio che il 36enne di San Giovanni a Teduccio praticava.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e minaccia aggravata il figlio 36enne della donna, già noto alle forze dell'ordine.

Non era la prima volta che madre e figlio discutevano ma in questa occasione il giovane, stando a quanto ricostruito, stufo delle lamentele della donna, l'aveva minacciata puntandole contro un grosso cacciavite.

Quando i carabinieri sono arrivati, il 36enne ha provato a liberarsi di un bilancino di precisione, lanciandolo dalla finestra. Nell'abitazione sono stati scoperti e sequestrati 8 grammi circa di cocaina e 0,59 di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi. In manette, il 36enne si trova in camera di sicurezza in attesa di giudizio.