Agenti aggrediti nel carcere di Poggioreale Un detenuto ha si è scagliato contro il personale dell’infermeria e ha ferito un agente

Un detenuto nel carcere di Poggioreale, dopo una colluttazione con un altro detenuto è stato accompagnato dagli agenti nell’infermeria centrale dell’istinto penitenziario per le cure. L’uomo per si è scagliato contro le orze dell’ordine e il personale sanitario “ferendo uno dei poliziotti”.

A rendere nota l’aggressione è Aldo Di Giacomo, del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.

"Contenuto dal Personale Penitenziario, - afferma Di Giacomo - veniva condotto ad altro Reparto e qui tentava di aggredire nuovamente gli stessi. Anche stavolta il peggio è stato evitato solamente grazie alla professionalità dei Poliziotti Penitenziari che, con non poca fatica, hanno posto fine all'evento. Occorrono pene più dure per chi aggredisce i Poliziotti e per chi con la propria forza fisica e mentale cerca di sovrastare gli altri detenuti. L’episodio di oggi rientra tra i tanti che attesta ciò che è Poggioreale ovvero un carcere dove lo Stato ha fallito, emblema della noncuranza della politica, una vera e propria zona franca ed è per questo che torniamo fortemente a chiedere che venga abbattuto".