Napoli: una tombolata clandestina, multate 8 donne Sorprese dalla polizia mentre giocavano a tombola contravvenendo alle misure anti Covid

Che la tombola potesse addirittura diventare un gioco proibito era inimmaginabile anche per i più fantasiosi scrittori di libri dispotici e invece la scorsa notte sono state multate 8 donne che stavano giocando a tombola contravvenendo alle misure anti Covid.

È accaduto a Napoli, dove gli agenti del Commissariato Dante e dell'Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa sono intervenuti in un'abitazione in via del Formale, nei Quartieri Spagnoli, per una segnalazione di schiamazzi provenienti da un'abitazione.

I poliziotti, una volta entrati nell'appartamento, hanno sorpreso otto donne tra i 43 e i 77 anni, di cui 4 con precedenti di polizia, che stavano giocando a tombola e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.