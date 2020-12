Napoli: 15enne precipita dall’ottavo piano La ragazzina è in rianimazione all’ospedale Cardarelli

Una ragazzina di 15 anni è precipitata da un balcone all’ottavo piano di un palazzo di via Pigna al Vomero.

La 15enne, trasportata in tarda mattinata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli è ora nel reparto di rianimazione e sarebbe in pericolo di vita. La polizia indaga sulle dinamiche dell'accaduto. Non si esclude nessuna pista.