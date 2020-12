Napoli: coperto ristorante aperto con clienti, sanzionato Il titolare un nigeriano 35enne è stato multato per inottemperanza alle misure anti Covid-19

Un ristorante di via Calasanzio nella zona della Duchesca, è stato sorpreso in piena attività ieri sera dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio a Napoli.

Alcuni avventori, alla vista degli agenti, si sono allontanati rapidamente. I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare, un 35enne nigeriano, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura del locale. Sempre nell'ottica delle misure anti Covid, su disposizione della centrale operativa, la polizia è intervenuta anche in vico Tutti i Santi, nel borgo Sant'Antonio Abate, per una segnalazione di schiamazzi e assembramento di persone in un edificio. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti da un terraneo in cui hanno sorpreso sette minori, tutti napoletani tra i 13 e i 17 anni, e li hanno sanzionati per inottemperanza delle misure anti Covid-19 riaffidandoli ai genitori.