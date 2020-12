Napoli: calo di rapine e furti, aumentano le truffe L’effetto del locdown sul bilancio annuale dei reati su tutta la provincia

L’effetto del lockdown si registra anche sul bilancio di fine anno dei reati nella provincia di Napoli presentato dalla polizia.

Rispetto il 2019 calano le denunce per violenze sessuali (-18,13%), attestandosi a 140, ma anche per i furti, -25,53% cioè 46.925; per le rapine, -25,37% (2788); e per i reati in materia di stupefacenti, -21,97%, (1428).

A salire sono le truffe e le frodi informatiche, per un totale di 12.697 denunce cioè il 6% in più rispetto lo scorso anno. Sono state arrestate 1.641 persone e denunciate 9.466. In totale sono state controllate 516.916 persone e 255.236 veicoli; 184 i divieti di frequentare luoghi (cosiddetti dacur) e 153 i daspo, cui vanno aggiunti altri 55 ex articolo 6 comma 1 lettera C della legge 401/89 modificata dalla 77/2019. Sul fronte dei migranti, 31.779 i promessi rilasciati, 26 le persone espulse oltre la frontiera con altri 276 provvedimenti di espulsione su mandato del questore.