Paura nel napoletano, donna colpita da proiettile alla testa E' di otto feriti il bilancio della notte di capodanno, il più grave a Mugnano

E' di 8 feriti il bilancio dei festeggiamenti della notte di capodanno a Napoli e provincia. Tre nella città capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessun minorenne coinvolto. Il caso più grave si è verificato a Mugnano di Napoli. Qui una donna di 52 anni, che era andata a trovare la madre anziana, è stata colpita da un proiettile vagante, alla testa mentre era affacciata al balcone. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nonostante i ripetuti appelli al buon senso, si è sparato ovunque in Campania, anche nelle aree interne dove i sindaci hanno firmato le ordinanze.

In ogni caso a Napoli il bilancio dei feriti fortunatamente non è pesante. Si tratta del numero più basso degli ultimi anni. Nel 2019 erano stati 48, di cui 46 per fuochi d'artificio e 2 per colpi d'arma da fuoco.