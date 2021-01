44enne ucciso a coltellate durante una lite E' accaduto a Casola di Napoli

Un uomo di 44 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalita', e' morto dopo essere stato accoltellato in una lite a Casola di Napoli, piccolo Comune dei Monti Lattari. L'omicidio e' avvenuto in via Vittorio Veneto, poco prima delle 17. La vittima e' stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), dove e' deceduta. Indagano i carabinieri