Estratto il proiettile che ha colpito una donna a capodanno Tre ore di sala operatoria. Ad eseguire l'intervento l'equipe di Gargiulo al Cardarelli

Al termine di un delicato intervento è stato rimosso il proiettile che la notte di san Silvestro ha colpito una donna a Mugnano di Napoli. Sono servite piu' di tre ore di sala operatoria, e il ricorso a strumentazione di diagnostica per immagini in scopia, per rimuovere il piombo che si era andato a conficcare tra fronte e naso. Dopo i primi soccorsi all'ospedale di Giugliano la donna - che era scesa in strada per gettare la spazzatura - era stata poi trasferita al Cardarelli di Napoli.

E' intervenuta l'equipe guidata dal dottor Maurizio Gargiulo, direttore facente funzioni dell'Unita' Operativa Complessa di Chirurgia Maxillofacciale e composta da Gaetano Esposito, Annamaria Carotenuto, Maurizio Mattarocci e dall'anestesista Marianna Esposito.

Il team di chirurghi ha tentato un primo approccio dal naso, ma si e' poi dovuti intervenire direttamente dalla bocca a causa della posizione particolarmente ostica del proiettile. Al termine dell'intervento il proiettile estratto, un calibro 9, e' stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. Per la paziente servira' almeno una settimana di convalescenza prima di poter essere dimessa.