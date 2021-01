Napoli, caffè al bancone con multa per clienti e titolare Il locale è stato chiuso per 5 giorni

Caffe' al bancone a Napoli, multati clienti e titolare a Napoli, a Bagnoli, dove ieri pomeriggio agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa sono intervenuti in via Salvatore Ferrara per una segnalazione di assembramento all'interno di un bar. I poliziotti hanno sorpreso nel locale quattro persone che, dopo aver consumato bevande al bancone, si stavano intrattenendo all'interno dell'esercizio commerciale. Il titolare e gli avventori, tutti napoletani tra i 23 e i 41 anni, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed il locale e' stato chiuso per 5 giorni.