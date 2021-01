Incidenti lavoro: muore operaio in stazione treni a Jesi Si tratta di un 55enne di Afragola

Un operaio di 55 anni, originario di Afragola è morto questa mattina all'interno della stazione ferroviaria di Jesi. Da quanto si è appreso, sarebbe stato travolto da un carrello in movimento in retromarcia: chi era alla guida non si sarebbe accorto della presenza sul binario del collega. Entrambi stavano lavorando al restyling e all'abbattimento delle barriere architettoniche dello scalo per conto di una ditta edile esterna alle ferrovie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polfer.