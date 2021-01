Nel garage scoperto laboratorio del falso: blitz della Polizia I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 7000 euro, diversi capi di abbigliamento recanti marchi

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale , durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via dello Scirocco dove hanno sorpreso un uomo che, all’interno di un garage, custodiva merce contraffatta.

I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 7000 euro, diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, numerose etichette di note “griffe” nonché materiale per il loro confezionamento, un carta di circolazione risultata rubata e 2 macchinari aziendali utilizzati per pressare a caldo i "loghi" sugli indumenti.

Un 66enne algerino con precedenti di polizia, è stato arrestato per ricettazione, contraffazione, alterazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.