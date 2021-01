Crolla vecchio edificio: paura ad Afragola Maltempo e danni in Campania

Attimi di paura ma fortunatamente non ci sono conseguenze ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un vecchio stabile disabitato e' crollato al suolo davanti agli occhi di decine di persone. Immediato l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco che sono accorsi a Piazza del Rosario e hanno transennato l'area. Il palazzo era inaccessibile e quindi nessuno e' rimasto ferito quando le fondamenta sono venute a mancare. A

parte la nuvola di polvere che ha invaso il paese, gli unici danni da registrare sono dunque ad alcune auto e moto parcheggiate nelle vicinanze e colpite dai massi. La scena ripresa da alcuni residenti e' diventata in pochi minuti virale sui social.